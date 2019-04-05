شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. هذا هو ارخص خائن باع نفسه للمليشيات .. سلم لهم اهم معسكرات الشرعية فكافئة الحوثيين بهدية مهينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون من أبناء محافظة الضالع جنوب اليمن فيديو لشخص قالوا انه القيادي الصيادي وهو يسلم أهم المواقع في مريس لمليشيات الحوثي. Advertisements

وقال الناشطون "ان الصيادي سلم جبل ومعسكر ناصة الاستراتيجي للحوثيين واستلم هدية مقابل ذلك سيارة مرسلة من عبدالملك الحوثي".

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