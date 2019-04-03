شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يعاود الانهيار مقابل الدولار والريال السعودي .. ووصول الدولار مساء اليوم إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مصرفية، إن الريال اليمني،حافظ على جزء من مكاسبه أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة، حيث استقر سعر الدولارعند تداولات الامس، وعاود الريال السعودي الارتفاع نظراً لارتفاع الطلب وقلة العرض . وأغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها بسبب التضارب الكبير في أسعار العملة. Advertisements وبلغ آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء اليوم الأربعاء الموافق 3 ابريل 2019م كما يلي: أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء515البيع | 525

الريال السعودي : شراء| 137| 140

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