ورد الان :بالصور.. مشاهد حية من جبهة مريس تكشف عن مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف الحوثيين وعن عدد شهداء وجرحى "العود"

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عدن - ياسمين التهامي - أمطرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، قبل قليل ، عدد من منازل المواطنين في قرى منطقة العود بمديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع، بقذائف الهاون وطلقات الرشاشات مما أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وذكرت مصادر ميدانية أن المليشيات تتمركز منذ عدة ساعات في جبل "يعقوب" المطل على منطقة المقار ، وتطلق النار على السيارات المارة بالخط العام في المنطقة وعلى منازل المواطنين بشكل عشوائي.

وأضافت بأن القصف العشوائي لمليشيا الحوثي الإنقلابية، في منطقة بيت الشوكي في مخلاف العود شمالي محافظة الضالع ، أسفر حتى اللحظة عن إستشهاد مواطنان وإصابة 11 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء .

وأفادت مصادر طبية لمراسل " المنارة نت " أن حالات عدد من المصابين خطيرة ، جراء سقوط قذائف مدفعية على اثنين دكاكين للمواد الغذائية في منطقة بيت الشوكي من مواقع تمركز مليشيات الحوثي في جبل السوداء المطل على المنطقة.

وأشارت المصادر أن عدد من المصابين تم نقلهم إلى عدن لحالتهم الحرجة في حين يتلقي بقية المصابين العلاج في مستشفيات محافظة الضالع.

وكشفت المصادر الميدانية في سياق تصريحها لـ"المنارة نت " عن مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً، حيث أكدت أن ثلاثة من الصوماليين الذين يقاتلون في صفوف المليشيات الحوثية لقوا حتفهم في مواجهات بين الجيش والمقاومة، وبين مليشيا الحوثي مساء اليوم في جبهة مريس.

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