شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة : ملاطف حميدي يتعرض لاعتداء مسلح وقص شعره بالقوة في أحد الأعراس بمدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الفنان اليمني الملقب بـ ” ملك الطاسة ” ” ملاطف حميدي ” الثلاثاء لاعتداء في مدينة رداع بمحافظة البيضاء – وسط اليمن .

وقال ” ملاطف ” في توضيح نشره بحسابه الرسمي على ” فيسبوك ” أنه تعرض لاعتداء بالسلاح وإزالة الشعر بالقوة أثناء تغطيته لعرس في مدينة رداع من قبل مجموعة اختلفوا مع أصحاب العرس وكان ملاطف الضحية.

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وأضاف ” اشكر السلطات الأمنية في محافظة البيضاء وبالتحديد في مدينة رداع الذين سارعوا في البحث عن المعتدين وتقديمهم للعدالة…كما اشكر كل أبناء رداع وقدر الله وما شاء فعل.”

وحسب مصادر محلية في المدينة ” فإن مجموعة مسلحة من المدينة وصلتها معلومات سابقة عن زيارة ” ملاطف ” إلى المدينة قبل شهر وبعد عودته إلى صنعاء تكلم بأسلوب سيئ عن رحلته السابقة إلى رداع لحضور أحد الأعراس وحين زارها يوم أمس استغلت تلك المجموعة المسلحة تواجده وقامت بالاعتداء عليه.