شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور انفجار الوضع في صنعاء بمواجهات شرسة بين القبائل والحوثيين ووصول تعزيزات بمئات المسلحين "ماذا يحدث في العاصمة؟" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
شهدت منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء قبل قليل مواجهات مسلحة بالأسلحة الخفيفة بين قبائل محتشدة من محافظة عمران وعناصر تابعة للحوثيين حاولت التهجم على مكان الاحتشاد أمام قسم الشرطة في المنطقة.
ونقلت مصادر إعلامية ومواقع الكترونية عن سكان محليون في المنطقة "إن مسلحين حوثيين حاولوا الوصول إلى مكان الاحتشاد وفتح الطريق إلا أن القبائل منعت وصولهم وتطور الخلاف إلى مواجهات مسلحة تمت خلالها مطاردة مسلحي الحوثي وإبعادهم من مكان الاحتشاد".
وتشهد منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء احتشاد قبلي مسلح متصاعد منذ صباح الإثنين الماضي على خلفية مقتل الشيخ القبلي البارز من أبناء المحافظة " أحمد سالم السكني " في المنطقة على يد مشرف الحوثيين الأمني في صرف " أبو ناجي الماربي".
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