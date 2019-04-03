شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل : محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي صباح اليوم .. شاهد السعر الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في العاصمة صنعاء اليوم

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الشراء الدولار=505 Advertisements الريال السعودي =134 البيع الدولار=515 الريال السعودي =136

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