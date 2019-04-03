شكرا لقرائتكم خبر عن طائرتين تستهدف السعودية والانفجارات تدوي و التحالف يقوم باول رد فعل ويعترف بسقوط ضحايا وهذه إحصائية أولية ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن #التحالف_العربي مساء اليوم أن الدفاعات الجوية #السعودية اعترضت ودمرت #طائرتين بدون طيار معاديتين كانتا تتجه نحو مدينة #خميس_مشيط_الان .

وأضاف #التحالف_العربي في بيان عاجل ـ مقتطفات منه ـ "إصابة 5 أشخاص بينهم #امرأة و #طفل نتيجة تدمير طائرتين حوثيتين بدون طيار كانتا تتجهان نحو #خميس_مشيط ".

وفي التفاصيل أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم عن قيام قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار كانتا تتجه نحو مدينة خميس مشيط.

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وأوضح العقيد المالكي أنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين الحوثيتين فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنية نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك 4 مركبات.

وأشار المالكي إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأحياء السكنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف اطلاق النار بالحديدة تمشياً بنصوص اتفاق ( استوكهولم )، وأن المليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذراً في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُحذر وبأشد العبارات المبليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.