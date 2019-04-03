شكرا لقرائتكم خبر عن (شاهد بالفيديو) كيف أصبح الفنان الكبيير ”عبدالله الرويشد” بعد سقوطه المروع على المسرح وخضوعه لـ”عملية جراحية” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرص الفنان الكويتي نبيل شعيل على طمأنة الجمهور على صحة مواطنه الفنان عبد الله الرويشد، بعد سقوطه على خشبة المسرح خلال إحيائه حفلًا بالعاصمة الكويتية.

ونشر شعيل عبر تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو قصير يجمه بعبد الله خلال زيارته له في منزله بعد إصابته نتيجة اختلال توازنه على المسرح.



وظهرت ملامح التعب واضحة على ملامح الرويشد، وتبيّن أنه مصاب في ذراعه اليمنى، إذ قام بربطها بالكامل ووضعها في ”الرباط“ الخاص بالتواء الذراع.

واستغل النجم الكويتي المقطع لتقديم الشكر لكل من سأل عليه وحاول الاطمئنان عن صحته قائلًا: ”ما قصرتوا.. عسى الله أن يحفظكم ويطول في عمركم.. الله يسلمكم".

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