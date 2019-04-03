شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:دخول مقاتلات الأباتشي في مواجهات الليلة بمدينة الحديدة والجيش الوطني يعثر على جثة القيادي الحوثي ثوابه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي قصفها المكثف على تجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية" إن مقاتلات التحالف الأباتشي والــ اف 16 تشن في الأثناء قصفا مكثفا على تجمعات الميلشيا شرق مدينة الحديدة".



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وأضافت المصادر" أن تحليقا مكثفا ومنخفضا لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المدينة".

إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة " عن عثور قوات الجيش الوطني على جثة القيادي الحوثي المدعو مالك ثوابه في المناطق المحررة مؤخرا في عبس".

وذكرت المصادر" أن الجثة عثر عليها ملقاة في مواقع تم تحريرها اليوم الثلاثاء، وفيها عدة طلقات نارية من الخلف".