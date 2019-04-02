شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يحذر الجميع ويكشف ماسيحدث في اليمن خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" على صفحته بالفيس بوك عن طقس اليمن خلال الايام القادمة و يقول تشير بيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس إلى حالة من إضطراب الطقس على منطقة الربع الخالي و إرتفاع الحمل الحراري والرطوبة بشكل عام على جنوب غرب الجزيرة العربية فتلك الحالة بالنسبة لليمن اعتبارا من يوم غد الأربعاء 3 أبريل 2019م حتى بداية الاسبوع القادم ترفع معدل هطول الأمطار على المناطق الوسطى والغربية من اليمن بما في ذلك الربع الخالي و ترفع الرياح المثيرة للغبار جنوب شرق اليمن المهرة والمكلا وشبوة ومن المتوقع أن يصاحب الحالة نشاط خلايا متفرقة لأمطار رعدية متوسطة و غزيرة التي تسبب السيول والمناطق المتوقع فيها نشاط هذة الخلايا في الجمهوية اليمنية من صعدة إلى الجوف شمالا حتى لودر إلى تعز جنوبا تشمل أجزاء من شمال حضرموت والربع الخالي، فيما يخص توقعات هطول زخات الأمطار المتفرقة الخفيفة يكاد توزيعها يغطي معظم هذه المناطق خلال الايام القادمة، نسال الله سقيا نافعا.

لذلك ننوه مما قد تخلفه الأمطار الغزيرة من سيول ونشير إلى صيانة قنوات تصريف المياه في المدن الرئيسية، كما نحذر السائقين من إنخفاض الرؤية الأفقية والانزلاقات للتربة والصخور في الطرقات الجبلية، مع التنويه أنه تم وصف الحالة بشكل عام والتفاصيل على مستوى المدينة والمنطقة وندعو إلى المتابعة خلال الأيام القادمة لأخبار الطقس التفصيلية.