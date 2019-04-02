شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : البنك المركزي يفاجئ الصرافين بقرار هام ويقر نظاماً جديداً سيعمل على إنخفاض اسعار الصرف لهذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر البنك المركزي اليمني اليوم آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط. وقال قطاع الرقابة على البنوك ان الالية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمده فقط وسيتم تغطية المستوردين بالمقابل بالعملات الاجنبية وأكد القطاع في بيان صحفي انه تم ابلاغ جميع مستوردي المشتقات النفطية بانه واعتبارا من اليوم لن يمنح تراخيص استيراد مشتقات نفطية ولن يتم الترخيص لوصول الشحنات الى الموانئ اليمنية الا اذا تم تغطية قيمتها وفق الآلية المقرة

وأوضح قطاع الرقابة على البنوك انه تم التنسيق مع كافة الاطراف والبنوك اليمنية واللجنة الاقتصادية حول الآلية وأهاب البنك المركزي بجميع مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بضرورة الالتزام بماورد في الآلية وحصر تعاملهم بالريال اليمني وعبر البنوك المعتمده فقط محملا إياهم نتائج أي مخالفة لذلك.

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ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في خفض الطلب على الدولار في السوق المصرفية حيث يمثل استيراد النفط قرابة 50% من سحب الدولار من السوق المصرفية الأمر الذي يرفع من سعره أمام الريال اليمني.

وفي حال استطاع البنك المركزي والبنوك المحلية توفير العملة الأجنبية لموردي النفط بدلاً من لجوئهم إلى السوق المصرفية العشوائية في الحصول على الدولار فإن أسعار الصرف ستشهد انخفاضاً جديداً ,فق مصادر مصرفية.

ووقع البنك المركزي اليمني أمس الأول مع الجهات المالية السعودية بتحويل كافة المرتبات والدعم المالي السعودي للحكومة اليمنية عبر البنك المركزي اليمني الذي سيقوم بتحويلها إلى الريال اليمني.