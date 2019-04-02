شكرا لقرائتكم خبر عن فاتنة ومثيرة وفي غاية الجمال ....اجمل مذيعة يمنية ترتكب العيب الاسود وتقلب احد شوارع العاصمة صنعاء رأسا على عقب..شاهد جمالها واعرف ماذا فعلت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمذيعة اليمنية جيهان العزوة وهي ترتدي ملابس رجالية بالعاصمة صنعاء. وفي الفيديو الذي رصدة موقع «صوت المغتربين» ، ظهرت العزوة وهي في السيارة في احد شوارع صنعاء ترتدي الثوب والجنبية وتربط على رأسها «الشال» ، وتتمايل على انغام احدى الشيلات . وقد اثار الفيديو ردود افعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، كانت معظمها غاضبة من هذا الانفتاح المخالف لعادات وتقاليد اليمنيين



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