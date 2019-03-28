شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حراس الجمهورية .. تعلن قبل قليل مقتل مدير مكتب .. العميد طارق صالح (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صفحة تابعة لحراس الجمهورية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح خبر تابعه محرر هناعدن قالت فيها رحم الله الشهيدين قائد عمليات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) ومدير مكتب القائد العميد طارق محمد عبدالله صالح اللذين استشهدا بعملية غادرة نفذها متربصون يسعون إلى النيل من لحمة قوات المقاومة الوطنية وتتراكم في صدورهم أحقاد ضد إنجازاتها وانتصاراتها في الميدان.

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