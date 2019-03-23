شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن استشهاد عسيري وأحد رفاقه.. والملك سلمان يوجه رسالة مؤثرة لأسرتيهما.. (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شيع جموع من المصلين بمحافظة محايل السعودية جثماني شھیدي الواجب العريف إبراھیم بن محمد جابر عسیري، والجندي إبراھیم أبوعیشة إبراھیم الربعي، اللذين استشھدا على الحدود مع اليمن.
وتقدم محافظ محايل المكلف يحیى العاصمي ورئیس مركز بحر أبوسكینة حمود الحقباني وعدد من المسؤولین جموع المصلین على جثماني الشھیدين بالجامع الكبیر عقب صلاة الجمعة.
ونقل محافظ محايل لذوي الشھیدين تعازي خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، وتعازي وزير الداخلیة وأمیر منطقة عسیر، مؤكداً أن استشھادھما دفاعاً عن الوطن وسام فخر.
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