شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها بملابس الإحرام.. فنانة وراقصة مصرية تتزوج أثناء أداء مناسك العُمرة في السعودية (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



هل تزوجت أم تم خطبة الفنانة والراقصة المصرية دينا خلال أدائها مناسك العمرة؟.. سؤال حير الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، فيديو لها مع «دينا» بعد أدائها مناسك العمرة، داخل منزلها في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ولقّبتها بـ «عروس النيل».

ونشرت وهبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، صورة جمعتها بالفنانة دينا، التي ظهرت خلال الصورة مُرتدية الحجاب، وأشارت ”وهبة“ إلى خاتم في يد ”دينا“ اليسرى.



وأرفقت ”وهبة“ الصورة بتعليق، قائلة:“ألف مبارك يا دينا.. جيتي إلى بيته فكرَّمك، وأهداكِ هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونوَّرتي جدة، ونوَّرتي بيتي.. ومبارك، مبارك، مبارك، يا عروسة النيل“.

وأثارت إشارة ”وهبة“ إلى خاتم ”دينا“، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسّر بعضهم تلك الإشارة والتهنئة، بخطوبة دينا أو زواجها، أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وعلّق متابعو ”وهبة“، قائلين:“دي اعتمرت ولا اتجوزت“، و“إيه الألغاز دي.. بس شكلها اتخطبت لأنها بتشاور على دبلة في صُباع دينا.. بس هو الجواز هدية الحياة.. ما حد يفهمنا“، و“صح دينا اتخطبت وخطيبها سعودي“.

وكانت الراقصة الاستعراضية المصرية ”دينا“ قد شاركت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ”إنستجرام“، صورة لها بملابس الإحرام قبل أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، منذ يومين.

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