شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي فعلته عروس كويتية في ليلة الدخلة كي تُطلق في الصباحية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت فتاة كويتيه الثمن غاليا وذلك بعدما اتهمها زوجها بالجرأة و"قلة الحياء". Advertisements وتعود التفاصيل أن الشاب أخفق في ليلة الدخله ولم يستطع فعل ماتستوجبه تلك الليلة، وهو مادفع عروسه الى تهدئته وإرشاده كيف يتعامل معها وماذا يفعل. اﻻ أن الشاب في اليوم التالي قطع شهر العسلوعاد الى الكويت ليعيد الفتاة الى منزل أهلها بعد أن طلقها بحجة أنها قليلة أدب وجريئة؟!

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