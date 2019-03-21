الحوثيون يقررون سحب عناصرهم من بعض نقاط التفتيش في مدينة إب

انسحبت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، من بعض نقاط التفتيش المنتشرة في محافظة إب، (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن عدد من المسلحين الحوثيين في مداخل مدينة إب ومدينة جبلة، انسحبوا من النقاط بعد قرار حوثي بنقلهم إلى الجبهات.
ونقلت المصادر عن مسلحين حوثيين قولهم، إن المليشيا الحوثية الانقلابية، أصدرت توجيهات بتخفيف عدد من النقاط الحوثية بعدد من المديريات محافظة إب، من أجل نقلهم إلى جبهات القتال بعد تلقيهم خسائر بشرية كبيرة في مختلف الجبهات.
وتواجه مليشيا الحوثي الانقلابية مشاكل في أعداد المقاتلين، بعد تلقيها خسائر كبيرة في عدد من جبهات القتال، إضافة إلى رفض المواطنين تجنيد أبنائهم.
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