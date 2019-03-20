شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة.. مصرية تمارس الرذيلة مع ابن عم زوجها وصديقه لمدة 5 سنوات.. وطفل يفضح علاقتهم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت المحاكم المصرية، واقعة صادمة بعد قيام امرأة عشرينية بممارسة الرذيلة مع ابن عم زوجها وصديقه على مدار 5 سنوات، بعد حبس زوجها في قضية اتجار بالمخدرات. وبحسب ما أوردته صحيفة “الوطن”، فإن تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي في محافظة الجيزة المصرية، أوضحت أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ من عامل اتهم فيه زوجته بالزنا وحملها سفاحا من ابن عمه وشخص آخر، وتبيّن حمل الزوجة سفاحًا وإنجابها طفلاً، في أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية مخدرات.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأصدرت صباح اليوم قرارا بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإيداع الطفل الذي أنجبته الزوجة نتيجة العلاقة الآثمة في دار رعاية.