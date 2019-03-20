شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..يمنية ساحرة الجمال تبحث عن عريس يمني وتقول: هذا رقم هاتفي لمن يريد التقدم لخطبتي والزواج بي(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت فتاة يمنية نداء إلى شباب اليمن ، للتقدم للزواج بها. وقالت الفتاة (ع.ح) في تغريدتين لها رصدهما " المنارة نت " على حسابها بموقع تويتر " أريد زوج يمني يقدر وضعي المعيشي ويسترني ويستر والدي ووالدتي المسنان ، فمن كان يحترم المرأة اليمنية، وصادقاً، فعليه التواصل معي على الخاص وسأعطيه رقم هاتفي واحدد له مكان منزلنا ليتقدم لخطبتي والزواج بي".

وتعد هذه الحالة واحدة من عدة حالات مشابهة لفتيات يمنيات يبحثن عمن يسترهن بعد أن وصلت المعاناة المعيشية للأسر اليمنية ذروتها، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإنقلابية، وإستمرار المليشيات في نهب ثروات البلد وحقوق المواطنين ..

وعدم اذعانها للسلام ولغة العقل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة تسلیم جماعة الحوثي لأسلحة الدولة المنهوبة للجیش اليمني وتسليم السلطة والإنخراط في العملية السياسية.. * الصورة نسخها "المنارة نت " من حساب الفتاة (ع.ح) بموقع تويتر.