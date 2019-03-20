شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سعودي يتحرش بفتاة وسط الشارع ويمزق عباءتها وغضب عارم بالمملكة ! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، الاثنين، مقطع فيديو لتحرش شاب سعودي بفتاة ، تحول إلى مضاربة بعد أن مزق جزءًا من عباءتها بـ"تبوك".

ودشن نشطاء مواقع التواصل بالسعودية هشتاجا تحت عنوان "#سائق_مركبة_يسحب_عباية_امرأة"، مطالبين من خلاله محاكمة المتحرش.

جدير بالذكر، أنه لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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