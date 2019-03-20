شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يتسلل لفندق بجازان ويسجل صراخ عروسين ليلة الدخلة .. شاهد ما حدث معه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسلل شاب متطفل مر أمام أحد الفنادق بجازان وصور مركبات لعرسان جدد أمام أبواب الفندق وكذلك استطاع العبور لداخل ردهات الفندق دون أن يشعر به أحد والتقط مقطع فيديو يظهر أصوات صراخ العروس في ليلة دخلتها لينشره على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.

الواقعة أثارت جدلا كبيرا من المتابعين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المتطفل والقبض عليه وتقديمه للعدالة.