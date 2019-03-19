شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى أغنياء العرب والعالم 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مجلة فوربس تقريرها عن أغنى أغنياء العرب والعالم لعام 2019، وكان من الملفت قيام المجلة مجددا باستبعاد كافة الشخصيات السعودية من القائمة وعلى رأسهم الوليد بن طلال. نستعرض لكم في الإنفوجرافيك مقارنة حجم الثروة بين أغنى 4 شخصيات عالمية وعربية. المصدر: Forbes

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