شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... رصد ظاهرة غريبة في سماء الإمارات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، إبراهيم الجروان، إن ثقب السحابة هو ظاهرة جوية مائية نادرة، ونظرا لندرتها وظهورها غير المعتاد، فقد تم فهم ثغرات الوقوع الخاطئة أو عزوها إلى الأجسام الطائرة المجهولة الهوية أو كقناة في السماء إلى عالم آخر.
وأضاف الجروان، إن هذه الثقوب تتشكل عندما تكون درجة حرارة الماء في السحب أقل من درجة التجمد، ولكن الماء، فيزيائياً، في حالة التبريد الفائق (أي ماء سائل درجة حرارته دون الصفر المئوي)، لم يتجمد بعد بسبب نقص نوى الجليد. وفقا لموقع "الإمارات اليوم".
وتناقل مواطنون إماراتيون هذه الظاهرة الغريبة وسط حالة من الارتباك والذهول لندرتها في سماء بلادهم.
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