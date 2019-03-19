شكرا لقرائتكم خبر عن ”حاخام إسرائيلي” يشهر إسلامه ويقرر القدوم إلى اليمن نهائيا.. ويذكر السبب! (شاهد بالاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشهر يهودي يمني حاصل على الجنسية الإسرائيلية اسلامه اليوم الاثنين وكتب الشهادتين عبر صفحته على موقع تويتر الشهير.



وقال الحاخام بروس في تغريدة والتي اشهر اسلامه فيها ان سبب اسلامه بعد ان شاهد قوة الله ورياحه في مكة المكرمة مساء امس , حيث قال :" اخواني المسلمين في هذه المناسبة العظيمة وبعد ان شاهدت قوة الله ورياحه في مكه المكرمه احببت ان اقول لكم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله".

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واضاف بروس انه قرر الخروج من اسرائيل التي وصفها بالارض الظالم اهلها الى ارض فلسطين وثم الى مصر ليتهيئ للعودة الى اليمن ,:" واني خارجآ من هذه الارض الظالم اهلها الى ارض فلسطين وثم الى مصر لأتهيأ للعودة الى بلدي الحبيب اليمن حين تستقر باذن الله ".

وعبر عن فرحته الكبيرة وهو يصوم لاول مرة يوم عرفة مع المسلمين ودعا في تغريدة اخرى المسلمين الى صيام يوم عرفة وقال :" صوموا ايها المسلمون وقدسوا هذا اليوم العظيم وادعوا الله فيه ان يفرج عنكم ما انتم فيه من هم وغم ما اجملها من كلمات لا اله الا الله محمد رسول الله صل الله عليه وسلم . اقسم ان جسدي يقشعر من عظمتها ".