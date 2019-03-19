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تعرف على اسعار صرف الريال مقابل العملات الاجنبية ليومنا هذا الثلاثاء 19مارس2019

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم االثلاثاء 19 مارس :

الدولار 

 شراء 583

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بيع 586

السعودي

 شراء 154

بيع 155

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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