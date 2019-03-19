شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسعار صرف الريال مقابل العملات الاجنبية ليومنا هذا الثلاثاء 19مارس2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم االثلاثاء 19 مارس : الدولار شراء 583 Advertisements بيع 586 السعودي شراء 154 بيع 155

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