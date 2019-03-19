شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء أوكرانية تمتلك أطول شعر بالعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت فتاة أوكرانية رقماً قياسياً فريداً من نوعه، وهو رقم خاص بطول الشعر، وتطمح الفتاة أيضاً في تحقيق رقم آخر خاص بالبالغين.

وحسب (سي أن أن) نجحت أولينا كورزينيوك، ذات الـ15 عاماً، في تحقيق رقم قياسي بطول شعرها، حيث إنها كانت تطمح لتكون صاحبة الشعر الأطول بين الأطفال، في العاصمة كييف.

وتقول الشبكة الأمريكية إنه خلال الاحتفال، وجد خبراء السجل الوطني للأرقام القياسية بأن شعر ربانزل أوكرانيا الأشقر يبلغ طوله 2.35 متراً. وتخطط الشابة أيضًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس.

وفي حياتها اليومية، تبقي أولينا شعرها مرتفعاً، إذ أن تضفيره يستغرق أكثر من نصف ساعة. والأمر نفسه بالنسبة إلى غسله، ناهيك عن الساعات التي يستغرقها الأمر لتجفيف الشعر الطويل، حيث ترفض أولينا استخدام المروحة.

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​وحسب (سي أن أن) فإنه لا يوجد نظام غذائي سري أو وسائل رعاية خاصة تستخدمها أولينا في مهمتها، غير أن والدتها تساعدها في الاعتناء بشعرها الذي حطم الرقم القياسي.

وحسب (يورو نيوز) يبلغ طول أولينا كورزينيوك 165 سمًا ويبلغ طول شعرها 235 سم. وعندما تقف على كرسي، فإن أطراف شعرها الطويلة تغطي الأرض تقريبًا.

وأدهش خبراء من السجل الوطني الأوكراني للسجلات الذين قاسوا شعر أولينا منذ ستة أشهر عندما وجدوا أنه نما 50 سنتيمترا منذ ذلك الحين.