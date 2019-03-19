شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفاجئ اليمنين بموقف جديد بعد ان تقدمت الحكومة اليمنية بطلب رسمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم مع وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، إمكانية اعفاء اليمن من المديونية المستحقة للجانب الكويتي منذ سبعينات القرن الماضي والمقدرة بـ 50 مليون دولار. كما طلب العوج من الجانب الكويتي إمكانية تحمل الحكومة الكويتية سداد التزامات اليمن للصندوق العربي للانماء والبالغة 200 مليون دولار. حسب وكالة سبأ. Advertisements وكان اللقاء ناقش عدد من القضايا الاقتصادية ودور الكويت في دعم برامج التنمية في اليمن. وأكد وزير المالية الكويتي حرص حكومة بلاده على مواصلة دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن من خلال الاهتمام بدعم الملفين الاقتصادي والمالي. من جانه أشاد وزير التخطيط بالدعم الكويتي السخي لليمن والذي كان اخره الإعلان عن تقديم 250 مليون دولار في مؤتمر المانحين في جنيف.

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