شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تنتفض مرة اخرى بسبب قتل مختطف قسراً ودفنه داخل معسكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل مختطف قسرا في معسكر بعدن ودفنه بداخل المعسكر

كشف الصحافي الجنوبي صالح الحنشي عن مقتل مختطف قسرا ويدعى ماجد محمد علي عبدالله في معسكر بعدن ودفنه بداخل المعسكر ، بعد اعتقاله و إخفائه قسريا دام لاشهر عديدة .

وقال الحنشي أن ماجد محمد علي عبدالله من ابناء البريقة – منطقة صلاح الدين هو العائل الوحيد لعائلته من خلال بيع السمك في احد احياء مدينة البريقة ، مشيرا إلى أن قوة من معسكر لواء الاسناد بمعسكر الجلاء قامت باختطافه في 8 سبتمبر 2018 واقتادته معها الى المعسكر وبقي مخفيا هناك منذ اختطافه.

ولفت الى ان جنود في المعسكر قبل حولي اسبوع أبلغت أسرته بأن ولدهم ماجد تم قتله ودفنه في المعسكر.