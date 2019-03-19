شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تنتفض مرة اخرى بسبب قتل مختطف قسراً ودفنه داخل معسكر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مقتل مختطف قسرا في معسكر بعدن ودفنه بداخل المعسكر
كشف الصحافي الجنوبي صالح الحنشي عن مقتل مختطف قسرا ويدعى ماجد محمد علي عبدالله في معسكر بعدن ودفنه بداخل المعسكر ، بعد اعتقاله و إخفائه قسريا دام لاشهر عديدة .
وقال الحنشي أن ماجد محمد علي عبدالله من ابناء البريقة – منطقة صلاح الدين هو العائل الوحيد لعائلته من خلال بيع السمك في احد احياء مدينة البريقة ، مشيرا إلى أن قوة من معسكر لواء الاسناد بمعسكر الجلاء قامت باختطافه في 8 سبتمبر 2018 واقتادته معها الى المعسكر وبقي مخفيا هناك منذ اختطافه.
ولفت الى ان جنود في المعسكر قبل حولي اسبوع أبلغت أسرته بأن ولدهم ماجد تم قتله ودفنه في المعسكر.
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