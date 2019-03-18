شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية : تضع شرط لتمديد تأشيرة الزيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت المديرية العامة للجوازات في استفسار يتعلق بتمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة ” أبشر ” . في حال عدم وجود تامين للعائلة حيث ردت الجوازات انه يمكنك فقط التمديد وفق التعليمات حيث وجه ” مغرد ” تساؤل للجوازات مفاده: ” أنا دخلت علي أبشر لتمديد الزيارة العائلية.. أرسل لي رساله لا يوجد تامين صحي لهذا الشخص ماذا أفعل ؟ ” . وردت ” الجوازات ” قائلة: ” يمكنك تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر وفق التعليمات المحددة للخدمة ”

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