شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تتهم شقيقها باغتصابها والثاني بممارسة اللواط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت فتاة لبنانية على رفع بلاغًا ضد شقيقيها بممارسة أفعال غير أخلاقية؛ حيث اتهمت أحدهما باغتصابها في المنزل الذي تقيم فيه معه ووالدتها وشقيقها الآخر الذي وجهت إليه تهمًا بممارسة اللواط.

وسردت الفتاة قصتها، قائلة أنها ذات يوم عقب خروجها من ” الحمّام ” أجبرها أحد شقيقيها على الدخول إلى غرفة نومها واغتصبها؛ حيث كان تحت تأثير السكر.

وأوضحت الفتاة، أنها عقب ذاك انتقلت للإقامة مع شقيقها الآخر في مكان غير منزلهما لتكتشف أنه يمارس اللواط أمام عينيها، كما أنه أجبرها على ممارسة الجنس مع أشخاص يوفرهم هو لجلب المال؛ لترفع قضية ضدهما بعد ذلك.

ونفى الأول واقعة الاغتصاب، فيما تواجدت تسجيلات صوتية تثبت قيامه بشيء ما؛ لتتراجع شقيقته عن أقوالها بأنه اغتصبها وتقول أن العلاقة كانت خارجية فقط ولم يكن في وعيه؛ بينما اعترف شقيقها الثاني بممارسة اللواط، وما زال النظر في القضية جارٍ.