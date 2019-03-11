شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. السفير احمد علي عبد الله صالح يفاجيء ابن عمه طارق عفاش مفاجئة قوية ويكشف له السر الرهيب الذي اخبره به ابيه للانتصار على الحوثيين بأسرع وقت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مقربة من السفير اليمني السابق في الامارات احمد علي عبد الله صالح انه كشف لابن عمه طارق صالح المعروف بطارق عفاش عن السر الرهيب الذي اخبره به ابيه الذي يمكنه من خلاله تحقيق الانتصار على الحوثيين بأسرع وقت.

واشار المصدر ان نجل صالح كشف لابن عمه ان القضاء على الحوثة تحتاج - بحسب وصية الراحل والده - الى ثلاثة امور رئيسية

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استمالة شيوخ القبائل وفتح جبهات داخلية في كل مكان على ان يكون غالبية المقاتلين من الناقمين على الحوثي ممن قتل اسرهم او دمر منازلهم.

الاهتمام بالمقاتلين سواء كانوا من ابناء القبائل او من المتطوعين.

دعم لا محدود من دول التحالف بأحدث السلاح على ان يتواجد قادة عسكريين شجعان في الجبهات وليس في الفنادق وتحريك الجيوش بالواتس اب