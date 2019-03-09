شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تتخذ أخطر قرار لحل الخلاف مع السعودية والأخيرة تستجيب بعيدا عن الإمارات!!.. ما دور الكويت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن قطر أرسلت رسالة إلى الكويت طلبت فيها تسوية الخلاف مع السعودية بشكل أحادي.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تذكر هويته أن قطر طلبت في الرسالة تسوية الخلاف مع السعودية من دون مشاركة الإمارات.

وبحسب المصدر فإن السعودية ترغب بتسوية خلافها مع قطر، ولكن نظراً إلى أن الإمارات تشارك إلى جانب السعودية في حرب اليمن، لا يمكن للرياض أن تلغي الإمارات من عملية المباحثات.



وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو 2017 علاقاتها مع قطر، متهمة الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، كما قامت هذه الدول بإغلاق جميع منافذها البرية والبحرية والجوية أمام قطر.