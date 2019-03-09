السعودية تعلن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في هذا المكان

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عدن - ياسمين التهامي - اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر.



وفي سياق منفصل، قال الفالح إن أرامكو ترى فرص استحواذ محتملة في مشاريع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.



وكشف أن أرامكو تسعى للاستثمار في جنوب إفريقيا وتدرس مشروعا للبتروكيماويات هناك.



وكان عملاق النفط السعودي أرامكو وقع اتفاقا أوليا في مارس العام الماضي، منذ نحو عام، مع رويال داتش شل للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي في إطار خطط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لتنويع اقتصادها.



وتسيطر أرامكو على احتياطيات من الغاز تزيد عن 8 تريليونات متر مكعب بحسب نشرة الطاقة السنوية لشركة بي.بي. وقالت أرامكو إنها تريد التنقيب عن الغاز في المياه غير العميقة بالبحر الأحمر، وتستعد لإنتاج الغاز الصخري في شمال المملكة.



واستراتيجية الغاز لأرامكو جزء من خطة السعودية "رؤية 2030" لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وسط مسعى عالمي للتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري.



وتهدف المملكة في الأجل الطويل إلى زيادة استخدام الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء المحلية، وبذلك تخفض كميات النفط التي تستخدمها في تشغيل محطات الكهرباء بما يتيح لها كميات أكبر من الخام للتصدير.

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