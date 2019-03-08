شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن تسعيرة جديدة للوقود (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة عدن الغد ان تسعيرة جديدة للوقود سيتم تطبيقها ابتدا من فجر الخميس في عدن. وتفضي التسعيرة الجديدة بان يكون السعر الرسمي للدبة البترول 20لتر 5800ريال والديزل 6500. ريال.

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