شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعيين وزيرا جديدا للدفاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس حكومة الشباب والأطفال قرارا جديدا قضى بتعيين وزيرا للدفاع. وفيما يلي نص القرار : قرار رئيس حكومة الشباب والأطفال رقم( ١٤٢)لعام ٢٠١٨م بشأن تعيين وزيرآ لوزارة الدفاع رئيس حكومة الشباب والأطفال. بناء على دستور الجمهورية اليمنية بناء على اعتراف الحكومة اليمنية بحكومة الشباب والاطفال وبناء على مخرجات الحوار الوطني الشامل بناء على على اللوائح التنظيمية الخاصة بحكومة الشباب والاطفال ولما تقتضيه المصلحة العليا للشباب والاطفال "قرر" مادة(1) يعين الأخ / محمد شائق محمد المراني وزيرآ لوزارة الدفاع. مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تسهيل مهمته . صدر برئاسة الحكومة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٠ه الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠١٨م محمد عبدالله جميع رئيس حكومة الشباب والأطفال

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