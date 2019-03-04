شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل إعلان عاجل لوزارة الدفاع قبل قليل عن اختراق طائرة حربية إيرانية للأجواء اليمنية لمساندة المليشيات وهذا مصيرها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع اليمنية مساء اليوم عن إحباط هجوم إرهابي كانت مليشيا الحوثي تعتزم تنفيذه في أحد الأسواق الشعبية بمديرية حيران حجة بطائرة إيرانية الصنع مفخخة مسيرة عن بعد. ورصدت القوات الحكومية اليوم الاثنين، طائرة ميسرة إيرانية الصنع وتفجيرها على بعد كيلومتر من أحد الأسواق الشعبية في مديرية حيران -طبقا لذات المصادر. موضحة أن الطائرة المسيرة كان على متنها كمية كبيرة من المواد المتفجرة حيث كانت تهدف المليشيات الحوثية تفجيرها في أحد الأسواق الشعبية المحررة.

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