شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر السار لجميع الدول العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت وسائل إعلام أردنية، إن السلطات، ألقت القبض، على المحلل المثير للجدل، يوسف علاونة، بعد إساءته إلى دول عربية.

وبحسب صحف أردنية، فإن علاونة الذي ظهر في فيديو مؤخرا يشتم اليمن وشعبها، وقبل ذلك ظهر شاتما لقطر، أوقف من قبل مدعي عام عمان، لمدة أسبوع. وذكرت مواقع أردنية، أن علاونة أودع سجن الجويدة، بعد توجيه اتهامات له بالإساءة إلى دولة شقيقة، ورئيسها، إضافة إلى "إثارة النعرات المذهبية والطائفية".

وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن السفارة القطرية في عمّان، تقدمت بشكوى ضد علاونة لوحدة الجرائم الالكترونية الأردنية. يشار إلى أن يوسف علاونة، مقدم البرامج لدى قناة "السعودية 24"، يعد من أبرز المحللين المقربين لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وظهر إلى جانبه في مناسبات مختلفة. ودائما ما يستخدم علاونة الشتم في فيديوهاته، ويقر بتقلب مواقفه السياسية بين الحين والآخر