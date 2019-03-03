شاهد بالفيديو سعودية ترفع الأثقال في الشارع وسط المارة وما حدث صادم

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقطع صادم أثار جدلا واسعا لفتاة سعودية تستعد لرفع أثقال وذلك أمام حشد كبير من الحضور الذي قام بتشجيعها بحماس. وكشف المقطع عن النتيجة الصادمة والموقف المحرج الذي تعرضت له الفتاة حيث لم تنجح في رفع وزن الحديد وسقطت وسط ذهول الحاضرين وأسرع الشباب لإنقاذها على الفور.

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