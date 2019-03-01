شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ يحيى الحجوري يصل محافظة مأرب وموكب ضخم في استقباله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مقرب من الشيخ يحيى الحجوري ” إن الأخير وصل عصر اليوم إلى محافظة مأرب – شرق اليمن.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح إن الشيخ يحيى الحجوري وصل عصر اليوم إلى المحافظة عقب أربع سنوات من البقاء في مكة المكرمة.

وأضاف المصدر ” إن العشرات من أبناء محافظة مأرب بينهم مشائخ قبائل وطلاب كانوا في استقبال الشيخ الحجوري الذي وصل إلى المحافظة ضمن موكب ترافقه عدد من السيارات والمرافقين.





وحتى اللحظة لم يتبين ما إذا كان الشيخ الحجوري سيستقر في محافظة مأرب ويقوم على أحد المراكز العلمية أما إنها مجرد زيارة لفترة قصيرة.

يأتي هذا بعد ساعات من خروج الشيخ الحجوري في تسجيل صوتي يدعوا القبائل اليمنية إلى الانتفاضة المسلحة في وجه الحوثيين ونصرة قبائل حجور التي ينحدر منها الشيخ الحجوري.