شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون المسن السعودي الذي تحرش بممرضة في مستشفى حكومي؟.. شاهدوا من يكون بـ (الاسم والصورة والفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب مغرّدون سعوديون بمحاسبة نجم سناب شات السعودي علي بن كرمان الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد تحرّشه بإحدى الممرضات في مستشفى مدينة “القنفذة” العام. ويظهر المسن السعودي برفقة اثنين آخرين خلال إيقافه إحدى الممرضات وزميلتها في طريق داخلي مؤدٍ للمستشفى، ليقوم بوضع يده على ظهرها وتلمّس جسدها عليه، الأمر الذي دفع رجلاً لآخر لإمساكه ومنعه عن إكمال تحرشه. وضجّ موقع “تويتر” عبر هاشتاغ نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان بتغريداتٍ غاضبة للنشطاء السعوديين، من تصرف “بن كرمان”.

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