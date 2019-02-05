شكرا لقرائتكم خبر عن اول صورة مسربة من عقد قران بنت احمد على عبدالله صالح..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقام السفير احمد علي عبد الله صالح حفل زفاف لابنته في العاصمة الاماراتية ابوظبي على نجل رجل الاعمال اليمني المقيم في ابو ظبي فهد العمري.



حضر حفل الزفاف مدعوين من معظم المحافظات اليمنية المقيمين في الامارات بينهم سياسيين ورجال اعمال وشخصيات اجتماعية.



ونشرت مواقع الكترونية يمنية صورة قالت انها الوحيدة المسربة من مراسيم عقد القران .

كانت هذه تفاصيل خبر اول صورة مسربة من عقد قران بنت احمد على عبدالله صالح..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.