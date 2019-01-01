الخوداني: لهذا لم يتم إعدام قاتل الطفل عطران في إب

الخليج 365 - عدن

استغرب القيادي المؤتمري والناشط القريب من قوات المقاومة الوطنية كامل الخوداني من تهرب الميليشيات الحوثية من تنفيذ حكم الإعدام ضد قاتل الطفل أكرم عطران.

وقال الخوداني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم رصدها جميعهم يتحدثون عن اعدام قاتل الطفلة الاء الحميري والذي قتلها قبل ايام لكنهم لم يسألوا لماذا لم يتم اعدام قاتل الطفل اكرم عطران والذي قتله قبل عدة اشهر وبجريمة ابشع".

وأضاف أنه "ببساطة قاتل الطفلة الاء الحميري قبيلي زنبيل وقاتل الطفل اكرم عطران هاشمي سيد ومابش هاشمي يعدم مقابل قبيلي يازنابيل".

وكن الطفل عبدالرحمن أكرم عطران نجل عميد كلية التربية بجامعة إب، قتل السبت 8 سبتمبر /أيلول 2018، إثر إصابته بطلق ناري من مسلح حوثي بعد ان ركل الكرة باتجاهه.