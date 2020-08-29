شاهد الان استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2020 محل بحث الجميع خاصة الآباء والأمهات لما تقدمه من جديد للأطفال، تقدم قناة طيور الجنة البرامج التي تساعد الآباء على تربية الأبناء وتنشئة الصفات الحميدة والأخلاقية لدى الأبناء، إذ تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد التي تهدف لتشجيع الأطفال وتحفيزهم على السلوكيات الصحيحة، ما جعلها القناة الأولى في الوطن العربي كتصنيف أفضل قنوات للأطفال في الوطن العربي وتحتل المرتبة ال 50 عالميا.

وتختصص قناة طيور الجنة بتقديم محتوى ترفيهي تعليمي هادف للاطفال من سن 3 سنوات حتى الصف السادس الابتدائي. كما تحظى اناشيد وأغاني طيور الجنة باهتمام ومتابعة من جميع الأطفال بمختلف الأعمار. وتحرص إدارة القناة على غرس القيم والأخلاق في الأطفال منذ الصغر وفقا لتعليم الطفل مبادئ الإسلام والدين والخلق المستقيم.

قناة طيور الجنة 2020

وتحقق قناة طيور الجنة نسب مشاهدة عالية وصلت إلى ما يقرب 5 مليار مشاهدة عبر شاشتها واليوتيوب، الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة تم تأسيسها في عام 2008 ويتم إرسال البث من دولة البحرين، ولكن المقر الرئيسي للقناة دولة الأردن.

ويعمل تردد قناة طيور الجنة على مدار الساعة 24 في اليوم مجانا ودون تشفير. حيث يمكن استقبال تردد طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، ويستمر البحث يوميا عن تردد قناة طيور بسبب انها واحدة من أهم القنوات التعليمية في الوطن العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد