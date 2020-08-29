شاهد الان طريقة الدخول على منصة مدرستي التعليمية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في المملكة عن طريقة تفعيل منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا عبر شبكة الإنترنت. وذلك وفقا لما اعلنته هيئة التعليم بضرورة تفعيل منصة مدرستي لتسهيل الاستخدام بشكل صحيح للطالب.

منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي هي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية مؤخرا لاستكمال الطالب التعليم عن بعد.

وطالبات وزارة التعليم الطالب مؤخرا بضرورة الدخول على منصة مدرستي التعليمية والتفعيل، وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد.

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ويبدأ العام الدراسي الجديد 1442 يوم الأحد الموافق 11 محرم الجاري، وذلك بجميع المدارس بمختلف المدن السعودية.

تطبيق توكلنا لتفعيل منصة مدرستي

ويتم تفعيل منصة مدرستي من تطبيق توكلنا الذي أطلقته الحكومة السعودية مؤخرا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. ويهدف التطبيق إلى استخراج التصاريح للمواطنين دون الخروج من المنزل.

وجاءت خطوة تفعيل منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا لتوجيه الطالب لطريقة الخروج من المنزل، والتعرف على الأعداد المخالطة للطالب، وذلك للوقاية من فيروس الكورونا.