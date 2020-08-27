شاهد الان فضل صيام يوم عاشوراء ❤️ تذكير بصيام عاشوراء واهم احاديث النبي ﷺالتي وردت به | موعد يوم عاشوراء 1442

فضل صيام يوم عاشوراء نقدم دعاء و حكم صيام day عاشوراء 1442 – يحل علينا خلال أيام يوم عاشوراء، حيث أن موعد يوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم أول شهور السنة الهجرية الجديدة وأحد الأشهر الحرم الأربعة “محرم – ذو الحجة – ذو القعدة – رجب”، فقد حرم الله سبحانه وتعالى القتال على المسلمين في هذه الأشهر الأربع وحرم الدم، فضل صيام يوم عاشوراء بل ويضاعف فيهم الحسنات والسيئات جميعها بإذن الله تعالى، ويصوم المسلمين اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينوي صيام اليوم التاسع من محرم ولكنه توفى قبل أن يصومه واعتبره المسلمين سنة وتصومونه، و سنوضح لكم في السطور التالية ما هو حكم صيام يوم عاشوراء.

فضل صيام يوم عاشوراء كما أخبرنا النبي ﷺ | لا تضيع هذه الفرصة العظيمة

فضل صيام عاشوراء ::: الشيخ محمد العريفي

حكم صيام يوم عاشوراء

اختلفت الروايات حول صيام يوم عاشوراء حيث كان يصام فرضًا في العصر الجاهلي وقبل فرض صوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، بينما أصبح اختياريًا بعد ذلك، وبعد فرض الله صيام المسلمين لشهر رمضان كاملًا إلا من كان مريضًا أو على سفر فله أو يعوض في أيام أخرى، وله عند الله الأجر والثواب، ويرفض الشيعة الاحتفال بهذا اليوم أو صيامه بينما يكتفوا بالصيام عن الماء تشبهًا بعطش الحسين وعائلته.

يوم عاشوراء 1442

أعلنت دار الإفتاء رسميًا عن موعد يوم عاشوراء 2020 – 1442 حيث سيتوافق هذا العام مع يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020 العاشر من شهر محرم والمحبب صيامه أيضًا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لصيام يوم عاشوراء فضلًا عظيم حيث يكفر صيامه السنة الماضية كما روى أبو قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه:

(سُئلَ عن صومِ يومِ عاشوراءَ ؟ فقال ” يُكفِّرُ السنةَ الماضيةَ). Advertisements

دعاء نية صيام تاسوعاء وعاشوراء

فى هذا اليوم لم يخصص رسول الله -صل الله عليه وسلم دعاء ليوم عاشوراء ولكنه كان ينوي الصيام فى العام القادم، كما ورد فى مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صُوموا يومَ عاشوراء، وخالفوا اليهود: صوموا قبله يوماً وبعده يوماً، وفي رواية: (أو بعده يوماً)» (مسند أحمد [4/21]).

وقد أعد بعض الأئمة والصالحين، بعض صيغ دعاء يوم عاشورا مشترطين الاخلاص فى النية لله عز وجل فكلها اجتهاد منهم ونرجوا الله ان يتقبل منكم صالح الدعاء واليكم هذه الصيغ للأدعية فى يوم تاسوعاء وعاشوراء:-