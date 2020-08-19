شاهد الان شاهد اليوم انت اطرق بابي الحلقة 6 | أحداث مسلسل انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı حلقة 6 قصة عشق

انت اطرق بابي قصة عشق المسلسل التركي الأشهر على الإطلاق الذي يعرض الآن بتركيا عبر قناة فوكس تي في Fox Tv التركية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة حلقات المسلسل بصورة حصرية والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعه للغاية بفضل الخمس حلقات الأولى من مسلسل أنت اطرق بابي، المسلسل لأول مره يجمع بين كرم بورسين وهاندا أرتشيل وقد لاقى الثنائي رواج كبير لدى الجمهور التركي والعربي وأحب جمهور أنت اطرق بابي شخصية ايدا يالديز التي تقدمها هاندا وسيركان بولات الذي يقدمه كرم خاصة مع الأحداث المشوقه التي تحدث بين الثنائي في كل حلقة والتطورات السريعة بأحداثه.

مسلسل انت اطرق بابي قصة عشق

يدور مسلسل أنت اطرق بابي عن ايدا يالديز الطالبة الجامعية المتفوقة التى حصلت على منحه لتكمل دراستها بالخارج وتحصل على شهادتها لكن بسبب خطأ غير مقصود من المدير المالي لشركة سيركان بولات لم تستطع ايدا اكمال عامها الدراسي الأخير ويتم إلغاء منحتها، تريد ايدا الإنتقام من سيركان بولات لكن ينقلب الموضوع عليها لتدخل في خطوبه مزيفه معها لمدة شهرين وهنا تبدأ قصة ايدا مع سيركان بولات وكيف يغير كل منهما الآخر لكن هل ستقلب الخطوبة المزيفة إلى خطبه حقيقيه هذا ما سنعرفه من متابعة أحداث أنت اطرق بابي.

تردد قناة فوكس التركية Fox Tv

القمر الصناعي التردد FEC نايل سات 11296 (V) 3/ 4 عرب سات 11843 (h) 3/ 4

انت اطرق بابي الحلقة 5 Sen Çal Kapımı

يبث مسلسل انت اطرق بابي عبر قناة فوكس تي في Fox Tv التركية كل أربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ،وانتظر الجمهور بفارغ الصبر الحلقة 5 انت اطرق بابي قصة عشق بعد أن تم تأجيل عرضها بسبب عيد الأضحى المبارك، وقد انتهت الحلقة السابقة من مسلسل انت اطرق بابي على اكتشاف سيلين لعقد الخطوبه بين ايدا وسيركان الأمر الذي صدم ايدا بشكل كبير وحاولت تمزيقه لكن استطاعت سيلين الحصول على جزء منه أمام الجميع.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل انت اطرق بابي

يعرض مسلسل انت اطرق بابي بشكل حصري باللغة التركية عبر قناة فوكس التركية في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية بعدها بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات يتم عرضه على موقع قصة عشق مترجم باللغة العربية ، ويمكنك معرفة العديد من المسلسلات التركية من خلال تردد القنوات التركية المختلفه.

اعلان الحلقة 6 أنت اطرق بابي

انتهت الحلقة 5 مسلسل أنت اطرق بابي بنهاية قوية جدا حيث انقذ ساركان ايدا من الظهور امام الصحافه وتبرير موقفها بعد ظهور اتفاقية الخطوبة الوهمية الخاصة بهم وإظهار ايدا أنها بحاجه للنقود، فعل ساركان بولات ماكانت تحلم به ايدا واخذها من يدها ليخت في البحر، لكن يبدو أن الأحداث ستنقلب بشكل كبير جدا ففي الأعلان الأول الحلقة 6 أنت اطرق بابي ظهر جدال كبير بين ايدا وساركان على مشروع يبدو أن ايدا ستجازف بتنفيذه وساركان يرا أنه مستحيل ود يضر بسمعته المهنيه في حالة الفشل، الكثير من الأحداث المشوقة في الحلقة 6 أنت اطرق بابي تنتظرنا الأربعاء القادم فتابعونا.