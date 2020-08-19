شاهد الان تقديم الجامعات الأهلية الجديدة || تنسيق الجامعات المصرية 2020 حد أدنى للطب 90% .. هندسة 75% .. كلية الصيدلة 85%

في آخر أخبار تنسيق الجامعات، يتم الخميس، 20 أغسطس 2020، فتح باب التقديم للجامعات الأهلية، وذلك لدخول العام الدراسي المقبل، وذلك في أحدث بيانات وزارة التعليم العالي، وهي جامعات لها شروط خاصة، لا ترتبط بشروط الجامعات الحكومية، وهي منشأة بالمناطق الجديدة، ولها تنسيق خاص، يقل عن تنسيق الجامعات الحكومية بحوالي 5%، وذلك كما أعلن السيد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يقوم الوزير بإعلان شروط الدراسة بالجامعات في وقت قريب.

قبول الجامعات الأهلية 2020-2021

تنسيق الجامعات الأهلية

ينطلق الخميس 20 أغسطس 2020، باب القبول والتقديم في الجامعات الأهلية المصرية، وهو تنسيق خاص، ولا يتم التقديم عبر موقع التنسيق الحكومي المعتاد لبقية الجامعات، ومن الجامعات الأهلية الجديدة، جامعة الملك سلمان، جامعة العلمين الدولية الجديدة، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة، وهي أربعة جامعات جديدة، لا تهدف للربحن وتهدف للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي للطالب، والحفاظ على الهوية الوطنية لهم، وتقديم كل ماهو جديد، في تجربة متميزة للتعليم، ويكون تنسيق الجامعات الأهلية كالتالي:

كلية الطب البشري: حد أدنى 90%.

كليات الصيدلة وطب الأسنان بحد أدنى 85%.

كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 75%.

كلية الهندسة 75%.

كلية الطب البيطري 75%.

كليات الفنون التطبيقية 65%.

كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التكنولوجية.

كليات التكنولوجيا الحيوية.

كلية علوم الحاسب 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 55%.

كلية الإدارة وكلية الزراعة 50%.

برامج الكليات الأهلية الجديدة