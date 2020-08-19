شاهد الان 3sk قصة عشق Sen Çal Kapımı .. مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 مترجم عبر قناة فوكس fox TV التركية

3sk قصة عشق Sen Çal Kapımı مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 مترجم عبر قناة فوكس fox TV التركية، مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 مترجم، تابع مسلسل انت اطرق بابي الحلقة السادسة 6 حيث تصدر المسلسل التركي الجديد أنت أطرق بابي الذي تقوم ببطولته الفنانة التركية هاندا أرتشيل محركات البحث من قبل جميع عشاق ومتابعي الدراما التركية من مختلف الأنحاء، قصة حب سيركان عبر قناة Fox TV، مسلسل انت اطرق بابي الحلقة السادسة 6 كما حققت الحلقة الخامسة من مسلسل أنت أطرق بابي ملايين المشاهدات بعد ساعات من عرضها على شاشة قناة Fox Tv التركية لما شهدته من أحداث كثيرة وتطورات مثيرة.

3sk قصة عشق Sen Çal Kapımı

مسلسل انت اطرق بابي الحلقة السادسة 6 حيث من المقرر أن يتم إذاعة مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة السادسة الأربعاء 19 – 8 – 2020 في تمام السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية حاملة معها العديد من الأحداث والتطورات الجديدة الحلقة السادسة 6 مترجم انت اطرق بابي عبر قناة فوكس fox TV التركية .

مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة السادسة

مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 قصة عشق شهدت الحلقة السابقة من مسلسل أنت أطرق بابي العديد من الأحداث حيث بدأت إيدا بالانزعاج من تصرفات والدة سركان والضيوف معها وهو ما جعل سركان يحاول تهدئة الموقف وتحسين مزاجها، مسلسل انت اطرق بابي الحلقة السادسة 6 كما تساءل عن سبب عدم ذهاب إيدا للجامعة مرة أخرى بعد إلغاء المنحة المقدمة إليها لإيطاليا، وأخبرته أنها قد طردت من الجامعة لأنها لم تستطيع دفع الثمن، وفي ناحية أخرى تظهر عداوة سركان وكاهان بعد أن اكتشف أن الأخير أخذ منه أحد مشاريعه الهامة، وتتوالى الأحداث والتطورات في الحلقة السادسة من مسلسل أنت أطرق بابي المقرر عرضها مساء يوم الأربعاء المقبل، فكونوا على الموعد.

أحداث مسلسل أنت أطرق بابي

الحلقة 6 انت اطرق بابي سركان ينقذ إيدا من المصورين، كما تحاول إيدا في انت أطرق بابي السيطرة على غضب سركان حتى لا يتشاجر مع هاكان أمام ضيوفهم وقد تسبب إحراجها أمام الجميع مما جعلها ترغب في انهاء الخطوبة والعقد واللعبة كاملة،، ولكنه يتراجع ويعتذر منها وسط محاولات أخرى من صديقاتها تحسين مزاجها والثناء على ملابسها بعكس الحقيقة، أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة السادسة، ويصنف مسلسل أنت أطرق بابي ضمن المسلسلات الرومانسية التي تدور في إطار من الكوميديا حول السيدة التي تسعى للزواج من رجل أعمال ولكنه يشترط عليها استكمال تعليمها لإكمال الزواج، ويمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت مصر، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.