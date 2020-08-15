شاهد الان تنسيق الكليات العسكرية 2020 – الحد الأدني للقبول وشروط القبول وطريقة التسجيل الآن

تنسيق الكليات العسكرية 2020 والذي تم تحديده منذ قليل، حيث تم تحديد درجات القبول أو الحد الأدني للقبول في الكليات العسكرية المختلفة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية والتي يتم التقديم فيها بطريقة مختلفة عن التقديم للجامعات العادية سواء الحكومية أو الخاصة، والتي سيبدأ التقديم فيها أو تسجيل الرغبات من خلال المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة يوم الأحد القادم والتي ستستمر لمدة خمس أيام، لكن تقديم الكليات العسكرية المختلفة تم الإعلان عنه إلكترونيا الآن.

يمكنك أيضا الآن معرفة كافة مصروفات الجامعات الخاصة 2020 في مصر و طريقة التقديم لها والمستندات المطلوبة.

تنسيق الكليات العسكرية 2020 والحد الأدني للقبول

تم تحديد الحد الأدني للقبول للعديد من الكليات العسكرية داخل مصر والتي بالطبع لها مجموع قبول مختلف تماما عن معايير الجامعات العملية والتعليمية الأخري.

الحد الأدنى للقبول في الكليات العسكرية 2020 الكلية الحد الأدنى الكلية الجوية 65% الكلية الحربية 70% كلية طب القوات المسلحة 95% الكلية البحرية 70% كلية الدفاع الجوي 85% الكلية الفنية العسكرية 92%

الآن تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة 2020وكافة المصروفات والحد الأدني للقبول.

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شروط التقديم في الكليات العسكرية

أن يكون المتقدم من أبوين مصريين وغير حاصل على جنسية أخري

حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها

ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أكثر من عام بشرط أن يكون خلال ذلك العام مقيد بأحد الكليات أو المعاهد المصرية

حسن السير والسلوك

لم تقيض ضده أي أحكام سواء جنائية أو في قضايا مخلة بالشرف

أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج

ألا يكون قد فصل فصل تأديبي من قبل في أي معهد أو كلية عسكرية

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم ماعدا الكلية الجوية فتقبل ب 158 سم حد أدني

أن يجتاز الكشف الطبي ويكون لائق بدنيا في كافة الأختبارات

أن يجتاز اختبار قفزة الثقة بنجاح دون تردد للقفز من ارتفاع 7.5 متر في ثلاث ثوان فقط

أن تكون كافة التحاليل الطبية الخاضع لها ذات نتائج جيدة

يمكنك أيضا الآن معرفة تنسيق المرحلة الثانية في الثانوية العامة 2020.

موعد التقديم وسحب الملف في الكليات العسكرية

بالنسبة لكلية الشرطة فقد بدأ التقديم الإلكتروني بالفعل ويمكن الآن لكافة الطلاب الراغبين في التقديم تسجيل كافة البيانات المطلوبه لكن بمنتهى الدقة وطباعة نموذج التقديم.

طريقة التقديم في الكليات العسكرية

يمكن التسجيل من خلال مكتب القبول الخاص بتنسيق الكليات العسكرية عبر الموقع الرسمي له ” مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية “، ومن خلاله يتم معرفة الأوراق المطلوبة بالكامل وأماكن استخراجها.