شاهد الان مصاريف الجامعات الخاصة 2020 – 2021 والمستندات المطلوبة للتقديم بعد فتح باب التنسيق

ننتظر ظهور تنسيق 2020 ويمكنك التعرف على مصاريف الجامعات الخاصة 2020- 2021 ،والتي ننتظر الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل العديد من الجامعات الخاصة المصرية وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 وبعدها يتم فتح باب التقديم في الجامعات الخاصة المختلفة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2020 والذي يستمر لمدة 5 أيام ،وبالنسبة إلى مصروفات الجامعات الخاصة 2020 تم تحديدها بزيادة بسيطة هذا العام عن العام الماضي في معظم الجامعات بحسب الكلية التي يتم التقدم لها.

الآن تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة 2020 وكافة المصروفات والحد الأدني للقبول.

تنسيق الثانوية العامة 2020 : الحد الأدنى للجامعات المختلفة في المرحلة الأولى للثانوية العامة وكانت كالتالي:

علمي علوم:كلية الطب 98.65% ،طب الأسنان 97.4% ،الصيدلة 98% ، العلاج الطبيعي 97.8% علمي رياضة:كلية الهندسة 93.9 ، هندسة القاهرة 95.6% و هندسة البترول 98.78% أدبي:كلية السياسة والاقتصاد الحد الأدنى 96.09% ، كلية الإعلام 95% ، كلية الألسن 94.75% ، كلية الآثار 91.70%

مصاريف الجامعات الخاصة 2020 – 2021

اليكم الآن من خلال موقعنا معاك يا وطن كافة مصروفات الجامعات الخاصة 2019 التي تم الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بها والتي بالطبع ارتفعت عن العام الماضي وخاصة الجامعات التي يتم الدفع لها بالدولار الأمريكي، ويتم التقديم للجامعات الخاصة المصرية من يوم الأحد المقبل مع بداية المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019، وبالنسبة للكليات العسكرية يمكنك الآن معرفة كافة تفاصيل عن تنسيق الكليات العسكرية 2020 وطريقة التقديم .

تنويه تم زيادة كافة المصروفات المذكورة بنسبة 10% ويتم دفع رسوم سحب الملف بقيمة تتراوح من 500 إلى 700 جنيه مصري.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2020 الكلية المصروفات الطب 65000 العلاج الطبيعي 36000 طب اسنان 49500 هندسة 33000 نظم المعلومات و علوم الحاسب 16000 اللغات والترجمة 15000 إعلام 18000 تربية إنجليزي 13000 تربية عربي – رياض أطفال 9000 إقتصاد وإدارة انجليزي 26000 إقتصاد وإدارة عربي 18000 سياحة وإدارة الفنادق 10000

يمكنك أيضا الآن معرفة تنسيق المرحلة الثانية في الثانوية العامة 2020.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 الكلية المصروفات الطب 70000 العلاج الطبيعي 38000 الصيدلة 42000 طب اسنان 54000 هندسة 35000 التكنولوجيا الحيوية 26000 اللغات والترجمة 16000 إعلام عربي 21000 إعلام إنجليزي 23000 تربية 12000 الآثار 12000 إقتصاد وإدارة انجليزي 23000 إقتصاد وإدارة عربي 21000 تكنولوجيا المعلومات 17000

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المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة

يتم التوجه الى الجامعة المطلوب التقديم فيها وسحب استمارة تقديم يتم ملئ الإستمارة ببيانات الطالب المطلوبة، بعد ذلك يتم تقديم الإستمارة في ملف معها أصل شهادة الثانوية العامة وأصل شهادة الميلاد و 6 صور شخصية ودفع مبلغ 600 جنيه مصري للتقديم.

رابط موقع Tansik بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020

فور بدء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 يمكن لكافة الطلاب الآن تسجيل رغباتهم في دخول الكليات المختلفة من خلال موقع Tansik الذي خصصته الحكومة المصرية لتسجيل رغبات الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2020.